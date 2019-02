प्रयागराज: गिनीज रिकॉर्ड के लिए UPSRTC ने निकला 510 बसों का काफिला

प्रयागराज: प्रयागराज: प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने 510 बसों के लंबे काफिले के साथ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स में शामिल होने की तैयारी में है. उत्तर प्रदेश रोडवेज की 510 शटल बसों का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराने के लिए परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने गुरुवार (28 फरवरी) को झंडी दिखाकर एक साथ इन बसों को रवाना किया. बसों के बीच की दूरी 10-10 मीटर रखी गई है. विश्व में यह पहली बार है जब 510 बसें एक साथ एक ही रूट पर निकली हैं.

The "Longest Parade of Buses", organized today in Prayagraj, under the Guinness World Records attempt gets a flag off by the Principal Secretary of Transportation department, Mrs. Aradhna Shukla. #Kumbh2019 pic.twitter.com/ezVs70xdJw

— Kumbh (@PrayagrajKumbh) February 28, 2019