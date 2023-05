Video: बेटे को पुलिस के सामने पीटने लगी मां, बीच सड़क पर बहू को मारे झापड़; देखती रह गई भीड़

मां ने बेटे-बहू को लगाई जमकर डांट

कुछ सेकंड बाद, एक महिला को बाइक के पीछे भागते और अपने बेटे का नाम पुकारते हुए देखा जा सकता है. बाद में, वह उनके पास पहुंचती है और पुलिस के सामने हेलमेट नहीं पहनने के लिए उस व्यक्ति की पिटाई करती है. मां का देसी अवतार देख पुलिस वाले भी दंग रह गए. बाद में युवक और उसकी पत्नी दोनों ने हेलमेट पहना और अपनी बाइक की सवारी फिर से शुरू कर दी, जबकि महिला अपने घर वापस चली गई. ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद से वीडियो को 67 हजार से अधिक बार देखा गया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर फैन्स और फॉलोअर्स के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं.

Salute such Mother who beat her son in the middle of the road for not wearing a helmet #IndiaTodayExactPoll #BJPMuktSouthIndia #RahulGhandi #Tejran #KarnatakaPolls pic.twitter.com/RFyJXwQXgj

— Maya Sharma (@iammaya_sharma) May 13, 2023