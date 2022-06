Trending Cobra: रेलवे ऑफिस की टेबल पर बॉस की तरह बैठा कोबरा, मीम्स देख हंसते-हंसते हो जाएंगे लोट-पोट

Trending Memes For Cobra: सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) हो रही इस छह फीट लंबे कोबरा की तस्वीर सबका अटेंशन खींच रही है. दरअसल इस फोटो में एक कोबरा (Cobra) को रेलवे स्टेशन के अधिकारी की टेबल पर बैठे हुए देखा जा सकता है. ये कोबरा ऐसे हक जमाकर बैठा है जैसे कि कोई बॉस हो.

कोटा (Kota) के रेलवे पैनल रूम में एक बिन बुलाए मेहमान की दस्तक से ज्यादातर लोग डर गए होंगे. लगभग सुबह के पांच बजे कोटा डिवीजन के रेलवे ऑफिस (Railway Office) के अधिकारी की टेबल पर एक कोबरा शांति से बैठा हुआ था.

A six feet Cobra sneaked on the table of railway officer at Panel room of Ravtha Road (RDT), Kota Division. It however did not affect train services on the busy section. Station is thronged by thousands of engineering/medical aspirants daily pic.twitter.com/4F0SNoZ1TR

