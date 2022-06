जैसे ही गरजे बादल तो डरकर मुर्गी के पास भागती हुई आईं बिल्लियां, फिर जो हुआ यकीन नहीं कर पाएंगे आप

Cat Hen Viral Photo: क्या आपने कभी बिल्लियों को किसी अन्य जानवर के पास छिपकर बैठे हुए देखा है? शायद नहीं, चलिए हम आपको एक ऐसी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे. बिल्लियां की बच्ची हमेशा अपनी मां के पास आकर छिपती हैं और उन्हीं के पास ही रहना पसंद करती हैं. किसी मजबूरी में ही वह कहीं और पर जाकर छुपती हैं. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दो बिल्ली की बच्ची बादल की गरज सुनकर डर जाती हैं और फिर एक मुर्गी के पास आकर छिप जाती हैं.

इंटरनेट दिल छू लेने वाले हजारों कंटेंट से भरा पड़ा हुआ है. ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हुई है, जो पूरे सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है. एक मुर्गी को तूफान के दौरान दो बिल्ली के बच्चे की रक्षा करते देखा जा सकता है. बुइटेनगेबिडेन (@buitengebieden) द्वारा ट्विटर पर साझा की गई वायरल तस्वीर के कैप्शन में लिखा, 'तूफान के दौरान भयभीत बिल्ली के बच्चे की देखभाल करने वाली मुर्गी.' फोटो कहां क्लिक की गई इसका पता नहीं चल पाया है. पोस्ट को ट्विटर पर एक लाख 68 हजार से अधिक लाइक्स मिले हैं और 8,000 से अधिक यूजर्स ने इसे रीट्वीट किया है.

डेनिस क्रूसे नाम के एक अन्य ट्विटर यूजर ने कड़ा संदेश देते हुए पोस्ट को रीट्वीट किया. यूजर ने लिखा, 'मजबूत कमजोर की रक्षा करते हैं. मनुष्य सुंदर जानवरों से बहुत कुछ सीख सकता है.' ब्यूटेनगेबिडेन अक्सर ऐसे वीडियो और तस्वीरें साझा करते हैं जो दर्शकों द्वारा सोशल मीडिया पर पसंद किए जाते हैं. पिछले महीने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला तरबूज पर खूबसूरत कलाकृतियां तराशती नजर आ रही थी.

A photo from the '70s, one of our cats & one of our hens wanted babies in the same doghouse. When the cat would go hunt, the hen would sit on the kittens. The cat moved her babies & the hen abandoned her nest to follow her "kids." The cat finally gave up and allowed it. Pic 1/2 pic.twitter.com/MhlVRcU2aP

— Geminai Graphics (@geminai_imagine) June 1, 2022