Viral Photo: पत्नी ने पढ़े जीवन में सफलता पाने के मंत्र, पति को धोने पड़े बर्तन

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक बहुत मजेदार फोटो (Funny Photo) वायरल (Viral Photo) हो रही है. ट्विटर (Twitter) पर अक्सर ही कई मजेदार फोटो (Funny Photo) नजर आ जाती हैं. इन्हें देखकर अपनी हंसी पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. इस फोटो में एक शख्स किचन (Kitchen) में खड़ा होकर जूठे बर्तन धो रहा है और वहीं पास में खड़ी उसकी पत्नी सफलता पाने के तरीके (How To Get Success In Life) पढ़ रही है. यह फोटो काफी वायरल हो रही है.

जीवन में सफलता पाना है जरूरी

हर कोई अपनी जिंदगी में सफल (How To Get Success In Life) होने के सपने देखता है. इसके लिए लोग न सिर्फ खूब मेहनत करते हैं, बल्कि किताबें पढ़ते हैं और वीडियो तक देखते हैं. कई मोटिवेशनल स्पीकर्स (Motivational Speaker) भी सफलता कैसे पाएं (How To Get Success In Life) विषय पर कई किताबें लिख चुके हैं. आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा (IPS Officer Dipanshu Kabra) ने एक मजेदार फोटो (Viral Photo) शेयर की है, जिसे देखकर हर कोई सिर्फ हंसता ही जा रहा है.

आपका भी मूड ठीक कर देगी फोटो

इस वायरल फोटो (Viral Photo) में एक पत्नी किचन में किताब पढ़ रही है. यह किताब कोई आम किताब नहीं है, बल्कि जीवन में सफल होने के नुस्खे (How To Get Success In Life) बताती है. वहीं पास में खड़ा उसका पति जूठे बर्तन साफ कर रहा है. इस फोटो के साथ आईपीएस ऑफिसर ने कैप्शन में लिखा- और कितनी सफलता चाहिए.

लोगों को पसंद आई जोड़ी

इस फोटो को अब तक 7 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं, 329 यूजर्स ने इस पर कमेंट किए हैं और 629 लोगों ने इस फोटो को रीट्वीट किया है. लोगों के कमेंट पढ़कर साफ पता चल रहा है कि उन्हें पति-पत्नी की यह जोड़ी बहुत पसंद आ रही है.

