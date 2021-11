Video: शादी में डांस का गजब क्रेज, टूटे हाथ और फूटे माथे के बावजूद डंडा लेकर नाचा शख्स

Amazing Dance Craze Video: शादी का सीजन (Wedding Season) शुरू हो चुका है. कुछ लोगों को शादियों में डांस (Wedding Video) का बहुत शौक होता है. जबकि कुछ लोग डांस के लिए इतने क्रेजी होते हैं कि वह नाचने का कोई मौका नहीं छोड़ते. आज हम आपको एक ऐसा वीडियो (Dance Video) दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका हैरान होना लाजमी है.

इस वीडियो में एक ऐसा शख्स डांस ( Amazing Dance Craze) करता दिख रहा है, जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं. इस शख्स के हाथ भी टूटे हुए हैं और माथा भी फूटा हुआ है. इसके अलावा शख्स की गर्दन पर दवाई की बोतल भी लटकी हुई दिख रही है, लेकिन शख्स को डांस का इतना भूत सवार है कि वह डंडे का सहारा लेकर नाच रहा है.

ये भी पढ़ें- चलती ट्रेन में खतरनाक स्टंट करते दिखे दो स्कूली बच्चे, लड़की का Video देखकर रह जाएंगे दंग

30 सेकेंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह घायल शख्स बारात के बीच मजे से डांस कर रहा है. देखकर आपको लगेगा कि इस शख्स की हालत बेड पर पड़े किसी सीरियस मरीज से कम नहीं है, लेकिन डांस के दौरान उसके हाव-भाव को देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसे इतनी गंभीर चोट लगी है. उसके आसपास के लोग भी शख्स के साथ डांस कर रहे हैं. वीडियो देखकर लोगों की जबरदस्त हंसी निकल रही है.

वीडियो में देख सकते हैं यह शख्स अपनी चोट को भूलकर बहुत ही मज़े से डांस कर रहा है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके पैर भी ठीक नहीं हैं, लेकिन इतनी ख़राब हालत होने के बाद भी वह फुल मस्ती में नाचे जा रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर जमकर मजे ले रहे हैं. वीडियो को @Dr_Kopite नामक यूज़र ने ट्विटर पर शेयर किया है. देखें वीडियो-

When you met with an accident but it's your best friend's wedding pic.twitter.com/1mBRb1Z0oV

— DRacarys (@Dr_Kopite) November 24, 2021