सयुंक्त राष्ट्र सभा में घुसा बड़ा 'डायनासोर'! स्टेज पर जाकर दी ऐसी सीख, देखकर दंग रह गए लोग

Viral Video: हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) समेत दुनिया कई बड़े नेताओं को संयुक्त राष्ट्र सभा के मंच से भाषण देते हुए सुना है. जब भी राजनेता संयुक्त राष्ट्र के मंच से भाषण देता है तो उसपर पूरी दुनिया गौर करती है. हर देश के राजनेता या प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने-अपने मुद्दे को उछालते हैं. अपनी समस्याओं के बारे में दुनिया के राजनेताओं के सामने रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस मंच पर कोई ऐसा जानवर आ जाए, जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाए.

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक में संयुक्त राष्ट्र सभा के भीतर एक विशालकाय डायनासोर घुस गया. इस दौरान अंदर बैठे राजनेताओं के होश फाख्ता हो गए और सोच में पड़ गए कि आखिर यह क्या हो रहा है. जी हां, वीडियो देखने में तो बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह किसी हॉलीवुड फिल्म का एक सीन है, जिसमें एक डायनासोर संयुक्त राष्ट्र सभा में घुसने के बाद दुनियाभर के राजनेताओं के सामने मंच पर जाकर खड़ा हो जाता है.

The best message you get on #ClimateChange. Be serious. pic.twitter.com/LZfFSpTn6N