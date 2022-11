चाय की दुकान पर आकर ऐसा क्या करने लगा हिरण, Video देखकर आप नहीं कर पाएंगे यकीन

Deer Visits A Tea Stall: जानवर अपने आवास में रहना पसंद करते हैं, लेकिन एडवेंचर्स टूरिस्ट उन स्थानों तक पहुंचना चाहते हैं, जहां पर जानवरों ने अपना आशियाना बना रखा है. इससे अधिक जानवर इंसानों के संपर्क में आ रहे हैं, जो कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है. टूरिस्ट जब जंगल सफारी करते हैं तो खतरनाक और बेहद ही कम देखे जाने वाले जानवरों को देखते हैं. हालांकि, उन्हीं जंगलों में से कुछ जानवर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं जिससे भगदड़ मच जाती है. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो देखे जाते हैं, लेकिन एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया. एक सांभर हिरण चाय की दुकान पर जाकर पहुंचा और फिर वहां मौजूद लोग उसे नाश्ता कराने लगे.

जंगल से निकलकर अचानक चाय की दुकान पर आया हिरण

क्लिप को भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी डॉ सम्राट गौड़ा ने ट्विटर पर साझा किया है. वीडियो में एक सांभर हिरण एक चाय की दुकान के सामने खड़ा है और वहां खाने की चीजों को देख रहा है. एक आदमी खाने का सामान पकड़े हुए सांभर को अपनी तरफ आने का इशारा करता है. जानवर समझता है और उस दिशा में आगे बढ़ता है. वह आदमी फिर उसे भोजन देता है, जिसका हिरण आनंद लेता हुआ दिखाई देता है. हिरण आदमी के हाथ से खाना जारी रखता है, जबकि चाय की दुकान पर मौजूद कुछ लोग करीब से देखने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं.

If Sambar goes to local hotel what will they offer??

On a serious note wild animals getting used to human habitations is not a good sign... pic.twitter.com/zMJOuWYWIZ

— Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) November 18, 2022