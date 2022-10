Viral Video: बस में घुसा कुत्ता और जाकर सीट पर सो गया, इसके बाद यात्रियों ने किया ऐसा काम

Passengers Let A Dog Sleep On Seat: अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लोग जानवरों को बेहद प्यार करते हैं और कुत्ते-बिल्लियों को घर में पालना पसंद करते हैं. हालांकि, जब कुत्तों की बात आती है, तो लोग बाहर घुमाने के लिए पार्क या वॉकिंग के लिए जरूर ले जाते हैं. वहीं अगर कोई आवारा कुत्ता होता है तो दूरी बनाते हैं और उन्हें अपने पास से भगा देते हैं. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में लोगों को भीड़-भाड़ वाली बस में खड़े देखा जा सकता है लेकिन उन्होंने कुत्ते को सीट पर बैठने दिया क्योंकि वह सो रहा था. वीडियो ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. यूजर स्टेफानो एस मैगी ने ट्विटर पर इस वीडियो को एक कैप्शन के साथ पोस्ट किया.

कुत्ते को लेटा हुआ देख यात्रियों ने कही ऐसी बात

वीडियो शेयर करते हुए स्टेफानो ने लिखा, 'हालांकि वैगन (बस) में भीड़ थी और उसने 2 सीटों पर कब्जा कर रखा था, किसी ने भी उसके आराम में खलल नहीं डाला.' इस दिल को छू लेने वाले वीडियो में एक कुत्ते को भीड़-भाड़ वाली बस में दो खाली सीटों पर सोते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में कई यात्रियों को भीड़-भाड़ वाली बस के अंदर खड़े होकर सीट पाने की प्रतीक्षा करते हुए दिखाया गया है. वीडियो के शुरुआत में आप बस में लोगों से भरी भीड़ को देख सकते हैं और जैसे ही कैमरा आगे की तरफ बढ़ता है तो आप एक आवारा कुत्ते को सीट पर सोते हुए देख सकते हैं. क्लिप में दो सीटों पर शांति से सोते हुए एक कुत्ते के चारों ओर यात्री खड़े हुए हैं.

देखें वीडियो-

Although the wagon was crowded and he was occupying 2 seats, nobody disturbed his rest

via Karen Olave

Laurasia Mattingly Choose Kindness pic.twitter.com/mboB6Nj4KC

— Stefano S. Magi (@myworld2121) October 5, 2022