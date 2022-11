Viral Video: चुपचाप सड़क किनारे सो रहा था कुत्ता, अचानक आया इतना बड़ा गैंडा और फिर...

Rhino Street Dog Video: दुनिया के किसी भी देश में कभी भी आवारा कुत्तों की अच्छी स्थिति नहीं रही है. उनके जीवन को भोजन की कमी, डर में जीने और रहने के लिए कोई जगह नहीं की हमेशा से परेशानी रही है. यही वजह है कि लोग कुत्तों को आवारा जानवरों में शामिल करते हैं. इसके बावजूद वे कभी-कभी अपनी हरकतों, व्यवहार और मानवीय प्रेम से हमें खुश महसूस कराते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे और लोगों को हंसाने वाले एक वीडियो में एक गैंडे और गली के कुत्ते के बीच मजेदार सीन देखने को मिल रहा है. वीडियो के शुरुआती दृश्य में एक गैंडा एक सोते हुए गली के कुत्ते के पास टहलते हुए दिखाई दे रहा है.

आराम से लेटे हुए कुत्ते को गैंडा ने डराया

कुत्ते के करीब पहुंचने के बाद गैंडा अपना सिर नीचे करता है और उसे सींग से मारने की कोशिश करता है. तभी, धूप में आराम से लेटा हुआ आवारा कुत्ता अपनी आंखें खोलता है और विशाल जीव को देखकर डर जाता है. वह तुरंत ही उछलकर खड़ा होता है और भौंकते हुए भागने लगता है. कुछ दूरी पर मौजूद कई अन्य कुत्ते भी गैंडा को देखकर भौंकने लगे. फिलहाल यह नहीं पता चल सका कि आखिर यह कहां कि घटना है. किसी ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वायरल हो रहे इस वीडियो को 15 नवंबर को फ्रेड शुल्त्स नाम के हैंडल से ट्विटर पर पोस्ट किया गया था.

Would definitely get your blood pumping waking up to that… pic.twitter.com/fW6FK7tY5g

