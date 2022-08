अगर आपको देखना है कि खराब किस्मत किसे कहते हैं तो आप इस Video को जरूर देखें

Caught On Camera: इंटरनेट पर एक बदकिस्मत व्यक्ति का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक छोटे से गड्ढे में गिर गया जब वह अपनी बाइक को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था. इस छोटी क्लिप को रविवार को ट्विटर पर 'व्हाई मेन लिव लेस' नाम के एक हैंडल से शेयर किया गया था. पोस्ट को देखने के बाद नेटिजन्स ने अपने मजेदार प्रतिक्रियाओं से कमेंट बॉक्स भर दिया. इस वीडियो को अभी तक 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. हैरान देने वाले वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि शख्स अपनी मोटरसाइकिल को धीमे-धीमे पीछे की तरफ धकेलता है, लेकिन उसे भनक नहीं लगी कि पीछे एक बड़ा गड्ढा है. उसने हेलमेट लगा रखा है, जिसका शीशा बंद है. शायद यही वजह है कि उसे गड्ढे का पता नहीं चल सका.

वायरल होने वाले वीडियो में आप गौर करेंगे कि बिजी रोड के किनारे एक दुकान के सामने एक शख्स अपनी बाइक लेकर खड़ा हुआ है. फिर वह आदमी अपने पीछे गहरे गड्ढे को देखे बिना अपनी बाइक को पीछे की ओर ले जाता है. तभी बाइक सवार गलती से अपनी बाइक समेत गड्ढे में चला गया और उसमें गिरते ही पूरी तरह से गायब हो गया.

देखें वीडियो:

Journey to the Center of the Earth pic.twitter.com/CeFcYVxiSq

— Why men live less (@Menliveless) August 7, 2022