चलती ट्रेन पर चढ़ते वक्त बुरी तरह गिरा शख्स, तभी RPF जवान ने उसे बचाने के लिए किया कुछ ऐसा

Viral Video: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक जवान की त्वरित कार्रवाई के बाद एक बड़ा हादसा टल गया. यह घटना रविवार को महाराष्ट्र के वसई रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री संतुलन खो बैठा और लगभग पटरियों पर गिर गया. फुर्तीला आरपीएफ का जवान मौके पर पहुंचा और तेजी से उसे प्लेटफार्म पर खींचकर छुड़ाया.

घटना का सीसीटीवी फुटेज सोमवार को इंटरनेट पर पोस्ट किया गया. महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में प्लेटफॉर्म पर गिरे एक यात्री की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने जान बचाई. समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा की गई क्लिप में, यात्री अपनी पीठ पर एक बैग के साथ चलती ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और फिर प्लेटफॉर्म पर गिर गया. उसे ट्रेन से थोड़ी दूरी तक घसीटते हुए देखा जाता है. वह आदमी बाद में ट्रेन के गेट को छोड़ देता है जिसे पकड़ रखा था, जिसके बाद आरपीएफ कर्मी मौके पर पहुंचे और उसकी टांगों को खींचकर सुरक्षित बचा लिया. यात्री फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने पहनावे को ठीक करता है.

#WATCH | Maharashtra: An RPF (Railway Protection Force) jawan rescued a passenger who fell down on the railway platform while trying to board a moving train at Vasai Railway Station on 23rd January. pic.twitter.com/Pxy2u467ZJ

— ANI (@ANI) January 24, 2022