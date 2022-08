खतरनाक मगरमच्छ के साथ मस्ती से खेलता हुआ नजर आया ये शख्स, Video देख लोगों के उड़े होश

Dangerous Crocodile Video: जब कोई कहता है कि उनके घर में एक पालतू जानवर है, तो आप उनसे बिल्ली या कुत्ते या मछली की भी अपेक्षा करेंगे. कुछ साहसी लोगों के पास तोता या कछुआ जैसे पालतू जानवर भी होते हैं. लेकिन एक पालतू जानवर के रूप में मगरमच्छ होने की कल्पना करें? वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स को पास से मगरमच्छ को खाना खिलाते देखा जा सकता है. क्लिप में एक शख्स अपनी नाव के किनारे एक तालाब में बैठा है. वह मगरमच्छ को अपने पास बुलाता है और वह आज्ञाकारी रूप से उसके पास भी आता है. अब, यहां वह सीन देखने को मिलेगा जो हमें डराता है. मगरमच्छ आदमी के हाथ से खाना पकड़ने के लिए जंप करता है जबकि आदमी मगरमच्छ को अपने पैरों से पकड़ लेता है. फिर वह मगरमच्छ को खाना देता है और उसके सिर पर थपथपाता है.

मगरमच्छ के गर्दन में पैर डालकर खिलाया खाना

इसके बाद मगरमच्छ जहां से आता है वहीं तैर जाता है. वह आदमी मगरमच्छ के साथ वैसे ही बेहद सहज था जैसे हम अपने पालतू जानवरों के साथ करते हैं. इससे इंटरनेट को लगा कि यह संभवतः उसका 'पालतू' है. इस वीडियो को ट्विटर पर The Figgen नाम के यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'यह किस तरह का पालतू जानवर है भाई?' वीडियो को 3.8 मिलियन से अधिक बार देखा गया है और कई प्रतिक्रियाएं मिली हैं. इंटरनेट पर लोग यह देखकर हैरान रह गए कि मगरमच्छ उस शख्स के कितने करीब था. ज्यादातर को यह लगा कि मगरमच्छ जल्द ही हमला करने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ.

What type of pet is that bro?pic.twitter.com/SjlJRYJsDA

— Figen (@TheFigen) August 2, 2022