Viral Video: शेर को झुंड में देखकर मगरमच्छ ने लगाया दिमाग, की यह हरकत

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन जानवरों के खतरनाक वीडियो वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक चीते और मगरमच्छ का वीडियो सामने आया था, जो जमकर वायरल हुआ था. अब इन दिनों इंटरनेट पर शेरों के झुंड का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इसमें शेरों का एक झुंड अपने शिकार को खा रहा है, तभी पीछे से मगरमच्छ आ जाता है. देखिए, उसके बाद क्या होता है.

शेर को देख मगरमच्छ डर कर भागा

भारतीय वन अधिकारी Praveen Angusamy (IFS) ने यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर किया है. उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- ‘शेर जंगल का राजा हो सकता है लेकिन पानी के अंदर का नहीं. इस बात को शेर जानते हैं और स्वीकार भी करते हैं. मुझे लगता है कि यही उन्हें 'द किंग' बनाता है. साहस और बेवकूफी को अलग-अलग करना जरूरी है.'

वीडियो में आप देख सकते हैं, तालाब में झुंड में शेर शिकार को खा रहे हैं, अचानक से वहां मगरमच्छ आ जाता है लेकिन शेर और मगरमच्छ एक-दूसरे को देखकर कुछ नहीं करते और साइड से निकल जाते हैं.

A Lion maybe King of the Jungle but not under water. The fact that Lion knows & accepts this, is what makes it 'The King' I believe. It's important to distinguish stupidity from courage. Shared. LifeLesson pic.twitter.com3mhZ9zRQE8

Praveen Angusamy, IFS PraveenIFShere December 11, 2020