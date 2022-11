Viral Video: खो-खो की टीम बैठी है साइकिल पर! बैलेंस ऐसा देखकर हैरत में पड़ जाएंगे, वीडियो वायरल

Kids Going To School On Cycle: सोशल मीडिया पर आप अलग-अलग तरह की वायरल वीडियो देखते हैं, जिसमें कभी आप देखते हैं कि कोई सांप को चूमता है तो कोई सांप को आराम से गले में लेकर बैठा रहता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी वीडियो बता रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे. दरअसल, ये वीडियो किसी अफ्रीकी देश का है, जिसमें एक शख्‍स साइकिल पर बड़े आराम से 9 बच्‍चों को ले जा रहा है. बच्‍चे भी बिना किसी डर के आराम से बैठे हुए हैं, कुछ दिनों पहले ही दुनिया की आबादी 8 अरब के पार हो चुकी है, तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जनसंख्‍या से जोड़ते हुए बताया है. हालांकि, इस बात का दावा नहीं किया जा सकता है कि ये 9 बच्‍चे उसी शख्‍स के हैं या नहीं.

साइकिल पर जा रही है खो-खो की टीम

एक व्‍यक्ति साइकिल चला रहा है, जिसमें 9 बच्‍चे आगे-पीछे और साथ में लदे हुए हैं. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि, कोई साइकिल के कैरियर पर बैठा है, तो कोई डंडे पर. वहीं एक बच्चा तो साइकिल के अगले पहिये के ऊपर बने कवर पर बैठा हुआ है. ये सब बच्‍चे बड़े आराम से यात्रा का मजा ले रहे हैं. इसके अलावा कुछ बच्चे उस शख्स के कंधे पर भी टंगे हुए हैं. खो-खो खेल में भी 9 खिलाड़ी लगते हैं, यहां भी 9 बच्चे जिस तरह बैठे हुए है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये उनाका रोज का काम है. कुछ बच्चे स्कूल ड्रेस में भी दिखाई दे रहे हैं. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि साइकिल सवार शख्स इन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है.

ऐसे इंसानों का आबादी में बहुत बड़ा योगदान!

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @JaikyYadav16 नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ है कि आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई, इस उपलब्धि को हासिल करने में ऐसे इंसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है.' हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां का है. इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं हैं. इस वीडियो को अब तक 164.6K व्यूज मिल चुके हैं, जबकि छह हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है.

वीडियो में गरीबी साफ दिख रही है

इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि, 'क्या आपको लगता हैं कि सारे बच्चे उसी शख्‍स के हैं, ध्‍यान से देखें'. वहीं एक यूजर लिखता है कि, 'गरीबी साफ दिख रही है, हो सकता है कि एक ही साइकिल हो संयुक्त परिवार में. वैसे फोटो से अफ्रीकी लग रहे हैं और वहां की गरीबी पता ही है आपको.' वीडियो के बैकग्राउंड में कोई गाना चल रहा है जो दक्षिण भारतीय भाषा में है. वीडियो देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि, ये अफ्रीका के किसी देश का है.

