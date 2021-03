Viral Video: हाथी ने सड़क पार करने में की साथियों की मदद, Traffic Police की तरह दिए सिग्नल

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर जानवरों के वीडियो (Animals Video) काफी पसंद किए जाते हैं. जानवरों की आपसी केमिस्ट्री कई बार इंसानों को भी हैरान कर देती है. माना जाता है कि हाथी (Elephant) अपने परिवार और साथियों का काफी ख्याल रखते हैं. इसकी एक बानगी फिर से सोशल मीडिया पर छाई हुई है. ट्विटर (Twitter) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक हाथी को ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है.

आपने चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) को यातायात संभालते हुए खूब देखा होगा. आईएफएस ऑफिसर सुशांत नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर जानवरों के वीडियो शेयर करते रहते हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने एक हाथी का वीडियो (Elephant Video) शेयर किया था, जो अपने साथियों को सड़क पार करने में मदद करता हुआ नजर आ रहा है. ट्विटर (Twitter) पर यह वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है.

Amazing way in which elephants communicate...

The matriarch as head clears the road. Signals through distinct sound for the family to cross over. They use low-frequency rumbles, called infrasounds, that can travel more than a mile. pic.twitter.com/5P8octSlOz

