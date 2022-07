Viral Video: घाटी में दिल दहला देने वाली जगह फंसा था बछड़ा, युवाओं ने अपनी जान दांव पर लगाकर बचाया

Youth Saved Calf Life Video: सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि दुनिया में आज भी दया और इंसानियत बची है. वैसे तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसानों को एक-दूसरे की मदद करने या दुख बांटने के लिए टाइम नहीं है, ऐसे में वो किसी जानवर के लिए कैसे वक्त निकाल पाएंगे. लेकिन आजकल एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बछड़े को बचाने के लिए कुछ युवा अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है. लोग इन युवाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वायरल वीडियो महाराष्ट्र के पनवेल का बताया जा रहा है जहां के कुछ लोकल युवा एक काफी खतरनाक जगह से बछड़े को रेस्कयू करते नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बछड़ा यहां घाटी में करीब 3-4 दिनों से फंसा हुआ था. वह वहां से बाहर नहीं आ पा रहा था. जब बछड़े के घाटी में फंसने की बात वहां के युवाओं को पता चली तो उन्होंने बछड़े को वहां से निकालने का सोचा.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवाओं का एक ग्रुप रस्सी के सहारे घाटी में फंसे बछड़े को निकालने की कोशिश कर रहा है. जहां ये लोग खड़े हुए हैं वह काफी ढलान वाली जगह है और जहां बछड़ा फंसा हुआ है उसके नीचे गहरी खाई है. यह जगह देखने में काफी खतरनाक लग रही है. यदि गलती से कोई यहां फिसल गया तो सीधा खाई में जाकर गिरेगा. फिर भी ये युवा इतनी खतरनाक जगह पर खड़े होकर अपनी जान दांव पर लगाकर बछड़े को निकालने की कोशिश करते हैं.

देखें वीडियो-

This group of gents in Panvel, Maharashtra in India took a huge risk on a steep slippery slope to save a calf’s life. The world needs MOO-re people like them.#TBTweets #Panvel #Maharashtra #India pic.twitter.com/aaIp5EfqMh

— Tushar Bedi (@tusharbedi) July 11, 2022