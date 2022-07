Trending Video: चेन्नई का ये ब्रिज बना Chess का मैदान! वीडियो देख चकराने लगेगा सिर

Chess Capital Of India: इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीडियोज वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से कंफ्यूज (Confuse) होकर अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाते हैं. आपको बता दें कि चेन्नई (Chennai) को चेस कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. वैसे तो चेन्नई में बहुत सी घूमने (Travelling) की जगह हैं लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral) हो रहा है जिसे देखकर आपका भी चेन्नई को एक्सप्लोर (Explore) करने का मन करने लगेगा. अगर आपको भी चेस खेलना पसंद है तो ये वीडियो आपको अच्छा लगने वाला है.

चेन्नई में बना चेस का मैदान?

एक आईएएस अफसर सुप्रिया साहू (Supriya Sahu) ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाएगा. ऐसा लग रहा है कि चेस (Chess) का मैदान बनाया गया है. ये वीडियो एक ब्रिज का है जो कि चेन्नई में है. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Chennai the Chess Capital of India is all set to host the grand, Chess Olympiad 2022.The iconic Napier Bridge is decked up like a Chess Board.Check it out #ChessOlympiad2022 #ChessOlympiad #Chennai pic.twitter.com/wEsUfGHMlU

