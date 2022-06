Viral Video: क्लास में घुसने से पहले बच्चों से कराया कुछ ऐसा, देखकर लोग बोले- काश! ये मेरी टीचर होती...

Teacher Student Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टीचर क्लास से पहले अपने छात्रों का अभिवादन करती नजर आ रही है. छोटी क्लिप में टीचर से मिलने के बाद कक्षा में प्रवेश करने वाले बच्चों की एक पंक्ति दिखाई देती है. वायरल क्लिप को मूल रूप से एल्विन फू द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया है और बाद में अन्य यूजर्स द्वारा रीट्वीट किया गया.

क्लास में जाने से पहले टीचर ने बच्चों को लगाया गले

अभिनेता जेम्स वुड ने अपने ट्वीट में कहा, 'सबसे प्यारी चीज की कल्पना की जा सकती है. क्या महान शिक्षक है.' वीडियो में टीचर हर छात्र को विशेष तरीके से अभिवादन करते हुए दिखाई दे रही हैं. वह उनमें से कुछ के साथ शेक करती हुईं नजर आईं, जबकि अन्य बच्चों को गले भी लगाया.

Just the cutest thing imaginable. What a great teacher. pic.twitter.com/IDb745wyF0

— James Woods (@RealJamesWoods) June 18, 2022