Viral Video: जंगल में टाइगर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश, देखें.. अगले ही पल क्या हुआ

Madhya Pradesh Viral Video: बाघ को दुनिया के खूंखार और शिकारी जानवरों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है. बाघ को लेकर यह भी कहा जाता है कि वह अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता. इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर बाघ के करीब पहुंच जाते हैं. पूर्व में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें बाघ के साथ लापरवाही लोगों को भारी पड़ी है और इसकी बड़ी कीमत उन्हें अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है. एक ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर जिरजर्व में सामने आया है. आइये आपको बताते हैं इस चौंका देने वाले मामले के बारे में.

पन्ना टाइगर रिजर्व का वीडियो वायरल

टाइगर रिजर्व या किसी भी जगल में घूमना खतरे से खाली नहीं होता. सम्मानजनक दूरी बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है और इसका मतलब है कि आप जंगली जानवर के प्रति संवेदनशील हैं. इन जगहों पर किसी प्रशिक्षित गाइड के साथ ही जाना चाहिए. ये सारी बातें जानने के बावजूद भी कुछ लोग लापरवाही करते ही करते हैं. मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला.

बाघ के साथ सेल्फी लेने की कोशिश

कुछ युवाओं ने एक बाघ के साथ सेल्फी लेने की कोशिश. वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवाओं को बाघ के साथ सेल्फी लेते देखा जा सकता है. यह टाइगर पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से जा रही सड़क पार कर रहा था. शुक्र है कि बाघ ने फ्रेम में पुरुषों को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी नुकसान के अपना रास्ते पर चलता रहा.

Remember that if you see a large carnivore, it wanted you to see it. It never wanted to be chased. The tiger can maul you to death feeling threatened. Please don’t resort to this wired behaviour. pic.twitter.com/e0ikR90aTB

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 6, 2022