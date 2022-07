Sarkari Bus Viral Video: जब भी आप सरकारी बस में सफर करने का सोचते होंगे तो सबसे पहले सीट पर कब्जा करने के बारे में जरूर सोचते होंगे. दरअसल, सरकारी बसों में पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर सीट मिलती है. इतना ही नहीं, कई बार सीट इतनी छोटी होती है कि दो लोग भी आराम से नहीं बैठ पाते, जिसकी वजह से अनजान लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं. सीट के लिए मारा-मारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन सीट को लेकर दो लोगों के बीच होने वाले बहस को देखना एंटरटेनमेंट बन गया है. बस में दो लोगों के बीच बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

बस में सीट को लेकर दो बुजुर्ग शख्स में हुई बहस

वायरल होने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दो बुजुर्ग सीट पर बैठने के बाद भी आपस में भिड़ गए, जबकि अन्य लोग इसका मजाक बना रहे हैं. झगड़ा होने पर पीछे बैठे किसी शख्स ने दोनों ही बुजुर्गों का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. यही वजह है कि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, लोग अपने-अपने तरीके से कैप्शन के साथ वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं.

Me to my stomach after eating the 9th piece of Gulaabjamun pic.twitter.com/0Sutq1gEsX

— Sagar (@sagarcasm) July 3, 2022