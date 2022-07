Wedding Reception: समुद्र किनारे वेडिंग रिसेप्शन में सज धजकर पहुंचे थे मेहमान, पल भर में लहरों ने बिगाड़ दी ड्रेस

Sea Waves Came In Wedding Reception Video: सोशल माडिया अलग-अलग तरह के वीडियो से भरा हुआ है. इनमें शादियों और पार्टियों के भी कई वीडियो देखने को मिलते हैं. आजकल ऐसी पार्टियों की थीम और वेन्यू यूनिक रखने का ट्रेंड है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें पार्टी का वेन्यू समुद्र के किनारे है. वीडियो पर दिए गए कैप्शन के मुताबिक, यह शादी की रिसेप्शन पार्टी का वीडियो है. पार्टी समुद्र के किनारे रखी गई है. वहां महमान पहुंचे हैं और खाने की टेबल लगी हुई हैं. लेकिन तभी समुद्र की एक बड़ी सी लहर आती है और रंग में भंग डाल देती है. वेन्यू पर हर तरफ पानी भर जाता है और वहां आए मेहमान भी भीग जाते हैं.

वायरल वीडियो पर लिखे गए कैप्शन के अनुसार, यह हवाई के आईलैंड काइलुआ कोना का है जहां एक शादी की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी. बता दें कि वायरल वीडियो 16 जुलाई का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र के किनारे चल रही पार्टी में मेहमान खड़े हैं. कुछ के हाथों में ड्रिंक्स के ग्लास है. वहीं, खाने की टेबल भी सजी हुई हैं. लोग टहल रहे हैं और पार्टी एंज्वॉय कर रहे हैं.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कुछ लोगों की नजर सामने से आ रहीं समुद्र की लहरों पर पड़ती है, जिसके बाद वे थोड़ा दूर हटते हैं. लेकिन कुछ देर बाद दूसरी लहर आती है और सारा वेन्यू बहा देती है. मेहमान भी भींग जाते हैं, उनकी ड्रेस खराब हो जाती है और चिल्लाते हुए वहां से दूर भागते हैं. लहर की वजह से पार्टी में अच्छी-खासी खलल पड़ जाती है.

देखें वीडियो-

VIDEO: Massive waves crash into an outdoor wedding reception in Kailua-Kona, on #Hawaii's Big Island, during a tropical storm on July 16 pic.twitter.com/jM6dhMuA7s

— AFP News Agency (@AFP) July 19, 2022