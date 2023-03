Whatsapp पर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए बॉयफ्रेंड ने किया ऐसा, लोग बोले- लड़के में दम है...

Whatsapp पर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप

एक कपल ऐसे प्वाइंट पर पहुंच गए जहां दोनों के बीच सुलह संभव नहीं था और दोनों अच्छी तरह से अलग हो गए. वेलिन ने एक अनूठा तरीका अपनाया और अपनी गर्लफ्रेंड को हस्ताक्षर करने और आधिकारिक रूप से अलग होने के लिए लेटर ऑफ क्लोजर भेजा. वेलिन ने अपने पार्टनर के साथ बातचीत का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जहां उन्होंने उसे डॉक्यूमेंट भेजा और उसने बस जवाब दिया, "वाह.". फिर उसने लड़की से डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिससे वह कन्फ्यूज हो गई, और फिर उसने स्टेप वाइज स्टेप पूरा प्रॉसेस बताया.

Guys she said yes, and it's now official pic.twitter.com/u0r2wW3o5H

— Velin (@velin_s) February 28, 2023