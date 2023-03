Mask पहनकर फ्लाइट में पहुंची महिला, सामने वाले यात्री ने 80 लाख का ऑफर किया और फिर...

डेल्‍टा एयरलाइंस की फ्लाइट में सफर

दरअसल, यह घटना डेल्टा फ्लाइट की है. डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव नाम का यह शख्स इसी फ्लाइट में बैठा हुआ था. उसने एक महिला से उसका मास्क हटाने को तब कहा जब वह महिला मास्क पहनकर फ्लाइट में पहुंची थी. इस शख्स ने खुद इस घटना के बारे में ट्वीट करते हुए एक तस्वीर शेयर की और कुछ लिखा है. उसने लिखा कि मैं डेल्‍टा एयरलाइंस की फ्लाइट में सफर कर रहा हूं. मैंने एक महिला जो किसी मेडिकल या फार्मा कंपनी में काम करती हैं, उनको 80 लाख रुपए ऑफर किए हैं.

शख्स ने लिखा कि वह चाहता था कि वह अपना मास्‍क हटा ले लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया. मैंने तो उनसे यह भी कहा कि मास्‍क काम नहीं करता है. हालांकि शख्स के अनुरोध को महिला ने नकार दिया और ऑफर भी ठुकरा दिया. हालांकि बाद में उसने लिखा कि महिला ने मास्‍क तब हटाया जब उसने ब्रेकफास्‍ट किया.

असल में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शख्स कोरोना के समय भी कई गलत कारणों के चलते चर्चा में आया था. उस दौरान भी उसने कहा था कि मास्क और वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं. इतना ही नहीं फ्लाइट में ऐसे कारनामें वह पहले भी कर चुका है. फिलहाल उसका यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है और लोग उसके खिलाफ भड़के हुए हैं.

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf

— Steve Kirsch (@stkirsch) March 10, 2023