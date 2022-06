डिलीवरी रूम में दर्द से कराह रही थी पत्नी, पति ने मजाक में कह दी ऐसी बात; गुस्से में किया ये काम

Husband Kicked Out of the Delivery Room: वह समय जब एक महिला जन्म दे रही है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि इमोशनल रूप से भी उसके लिए बेहद संवेदनशील हो सकती है. उस मौके पर जितना संभव हो उतना सपोर्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है. एक अजीबोगरीब घटना में, एक 32 वर्षीय महिला ने अपने पति को डिलीवरी रूम से बाहर निकाल दिया, जब उसने उसे डिलीवरी के दौरान हार्मोनल मेस कहा. अपने रेडिट पोस्ट में महिला ने खुलासा किया कि उसका पति शुरू में सपोर्ट करने के लिए अंदर मौजूद था, जब उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा था. तभी पति ने कुछ ऐसी बात कही कि प्रेग्नेट महिला गुस्से में आ गई.

महिला ने रेडिट पर डिलीवरी के दौरान हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया. उसने बताया कि कैसे डिलीवरी के दौरान दोनों के बीच आपस में बातचीत हो रही थी और डॉक्टर्स बच्चे के बारे में सवाल पूछ रहे थे. डॉक्टर्स ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि प्रेग्नेंट महिला का दर्द कम होने में मदद मिल सके. डिलीवरी कराने वाली दाई ने पूछा कि क्या वह बच्चे को लेकर उत्साहित है. महिला ने लिखा, 'मेरे लिए प्रेग्नेंसी का यह वक्त बेहद ही मुश्किल रहा. इस दौरान मेरे पति ने यह बात सुनी और कहा मेरे लिए भी, यह बेहद मुश्किल है.'

देखें पोस्ट:

इसके बाद, दाई को ऐसा महसूस हुआ कि पति-पत्नी के बीच नोंक-झोंक होने वाली है. इस वजह से दाई ने बातचीत को बदलने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. पति ने डिलीवरी रूम में कहा कि वह खुश हैं कि यह मुश्किल दौर खत्म हो गया और अब वह अपनी पत्नी को वापस घर ले जाएंगे और हार्मोनल गड़बड़ी भी खत्म हो गई. यह सुनकर पत्नी को झटका लगा और उसे गुस्सा आ गया.

पोस्ट में महिला ने आगे लिखा कि वह बहुत आहत हो गई और पति से कहा कि कृपया कमरे से बाहर निकलें. उसने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका बच्चा यहां पैदा हो रहा है. मैंने पति को बाहर निकालने के लिए चिल्लाया और वह नाराज हो गया, इसके बाद लड़ाई-झगड़े का तूफान चला गया. वह हमारी बेटी को देखने के लिए वापस नहीं आया. फिलहाल बाद में वह अपनी बेटी को देखने के लिए आया.