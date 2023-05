जंगल में बुरी तरह फंसा भेड़िया, शख्स ने जान दांव पर लगाकर उसे बचाया; Video देख थम गई सांसें

भेड़िया को बचाने के लिए शख्स ने लगाई जान की बाजी

वायरल होने वाले इस वीडियो में हम एक अकेले आदमी को देख सकते हैं जो एक भेड़िये को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसका अगला पैर जाल में फंसा हुआ है. वीडियो को टेरिफायिंग नेचर (@TerrifyingNatur) ने ट्विटर पर एक कैप्शन के साथ शेयर किया है. उन्होंने लिखा, "बहादुर आदमी ने छड़ी की मदद से भेड़िये को जाल से बचाया.” उस शख्स के पास गजब की हिम्मत थी, क्योंकि उसके पास केवल एक छड़ी थी और फिर भी उसने भेड़िये की तरह एक क्रूर जानवर के पास जाने का साहस जुटाया. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति इंसानियत के नाते ही किसी की जानवर की मदद करता है, भले ही उसपर खतरा ही क्यों न हो.

Brave Man Rescues Wolf from Trap with the Help of a Stick pic.twitter.com/ZqSGJqJxXi

