प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिला बन गई कसाई! 3 साल की बच्ची को अचानक रेलवे ट्रैक पर धकेला

Woman At Railway Platform: कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोय. कई बार यह कहावत चरितार्थ होती हुई भी दिख जाती है. हाल ही में अमेरिका से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक महिला अचानक कसाई बन गई जब उसने तीन साल की एक बच्ची को रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया. इसके बाद वह बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.

बच्ची मां के साथ प्लेटफॉर्म पर थी

दरअसल, इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना अमेरिका के पोर्टलैंड शहर की है. घटना तीन दिन पहले की है जिसका वीडियो सामने आया है जो दुनियाभर में वायरल हो गया. यह सब तब हुआ जब तीन साल की एक बच्ची अपनी मां के साथ पोर्टलैंड के गेटवे ट्रांजिट सेंटर प्लेटफॉर्म पर जा रही थी.

एक महिला उठती है और उस बच्ची को

ठीक इसी दौरान पीछे बेंच पर बैठी एक महिला उठती है और उस बच्ची को धक्का दे देती है, इसके बाद बच्ची रेलवे ट्रैक पर ही गिर जाती है. बच्ची के गिरते ही वह आरोपी महिला फिर वहीं जाकर बैठ जाती है जबकि बच्ची की मां को समझ नहीं आता कि क्या हो गया. उसे लगा कि वह अपने अआप गिरी है और वह उसे उठाने लगती है.

धक्का देने की वजह नहीं बताई

इसके अलावा वहां मौजूद लोग बच्ची को ट्रैक से ऊपर निकालते हैं. गनीमत यह रही कि कोई ट्रेन नहीं आ रही थी. बच्ची को चोटें लगी हैं और उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी महिला को अरेस्ट किया गया है और उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जा रही है. बताया गया कि उसने बच्ची को धक्का देने की वजह नहीं बताई है.

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face-first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/uGBBMIraH1

— The Modern Patriot (@ModernPatriotWi) December 30, 2022