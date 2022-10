Online Love Story: डेटिंग ऐप पर महिला को ठग से हो गया प्यार, पहली डेट में ही अकाउंट से गायब हो गए 70 लाख

Fraud in the Name Of Love: डेटिंग और रिलेशनशिप के दुनियाभर से कई अनोखे और हैरान कर देने वाले मामले सामने आते रहते हैं, कई बार ये सफल होते हैं तो कई बार इनमें असफलता और धोखा मिल जाता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला को डेटिंग ऐप पर चैटिंग करते करते एक युवक से प्यार हो गया. लेकिन गड़बड़ यह हुआ कि इस प्यार के बदले महिला को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके बैंक खाते से 70 लाख रुपये उस युवक ने उड़ा दिए.

डेटिंग ऐप पर ठग से प्यार हो गया

दरअसल, यह घटना अमेरिका की रहने वाली एक महिला के साथ हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला का नाम क्रिस्‍टीन है और उसे डेटिंग ऐप पर एक नाइजीरियन ठग से प्यार हो गया था. इस महिला की शादी भी पोएहले हो चुकी है और तीन बच्चों की मां है. रिपोर्ट के मुताबिक डेटिंग ऐप पर वह 'मार्क गॉडफ्रे' नाम से बने एक प्रोफाइल वाले शख्स से चैटिंग करती थी और धीरे-धीरे यह चैटिंग प्यार में कब बदल गई महिला को पता ही नहीं चल पाया. लेकिन वह एक ठग निकला.

उसने बहुत सारे झूठ बोल रखे थे

रिपोर्ट के मुताबिक इस ठग ने ही प्रोफाइल देखकर पहले महिला को मैसेज करना शुरू किया इसके बाद जब महिला को उससे प्यार हो गया तो उसने खूब जानकारियां महिला से ले लीं. यह दोनों अपनी पहली डेट का प्लान बनाने लगे. महिला को शायद उस युवक में अपना भविष्य दिख रहा था लेकिन उस ठग को महिला का पैसा दिख रहा था. हालत यह थी कि महिला से उसने बहुत सारे झूठ बोल रखे थे.

खाते से 70 लाख रुपये उड़ा दिए!

उसने महिला को बताया था कि वह आर्किटेक्‍ट इंजीनियर है और ग्रीस का रहने वाला है. जबकि वह नाइजीरिया का रहने वाला था. पहली डेट से पहले उस शख्स ने बहाने बनाने शुरू किए और बहन की बीमारी के नाम पर उससे पैसे मांगे तो महिला ने अपना डिटेल उसे शेयर कर दिया. उनकी पहली डेट भी हो चुकी थी और फिर इसके बाद उसने महिला के बैंक खाते से करीब 70 लाख रुपये उड़ा दिए और एकदम से गायब हो गया. अब महिला और पुलिस दोनों मिलकर इस मामले को सुलझाने में लगे हैं.

