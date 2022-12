British Airways: फ्लाइट मील में महिला को मिला टूटा दांत! तस्वीर सामने आई तो एयरलाइंस ने दिया ये जवाब

Tooth In Meal Of Airways: आए दिन ऐसा होता है जब फ्लाइट में सफर कर रहे यात्रियों को अपने सीट को लेकर दिक्कत रहती है या फिर कभी कभी फ्लाइट के अंदर मिलने वाले मील को लेकर भी समस्या रहती है. यहां तक कि कई बार तो यह होता है कि उस खाने में जीव-जंतु भी मिल जाते हैं. इसी कड़ी में एक ऐसी घटना सामने आई जब एक महिला को खाने में टूटा हुआ दांत मिल गया.

महिला ने लिखा मेरे सभी दांत सलामत हैं!

दरअसल, यह घटना ब्रिटिश एयरवेज से जुड़ी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना कुछ समय पहले की है जब लंदन से दुबई जाने वाली एक उड़ान में महिला के साथ यह घटना हुई है. महिला ने ट्विटर पर इसकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे मील में यह दांत मिला है और यह मेरा दांत नहीं है. मेरे सभी दांत सलामत हैं. प्रयास के बावजूद भी कॉल सेंटर से बात नहीं हो पाई है.

ब्रिटिश एयरवेज ने दिया जवाब

महिला के इस ट्वीट के बाद तत्काल एयरलाइंस ने जवाब दिया और लिखा कि नमस्कार, हमें यह देखकर बहुत दुख हुआ है. क्या आपने हमारे केबिन क्रू को हमारी ग्राहक संबंध टीम को आपसे संपर्क करने के लिए अपना विवरण दिया था? सुरक्षा के लिए कृपया हमें डीएम द्वारा व्यक्तिगत विवरण भेजें.

ब्रिटिश एयरवेज ने जवाब जरूर दिया लेकिन तस्वीर के वायरल होते ही यूजर्स उस पर भड़क गए. एक ने लिखा कि शायद इसका हल कोई नहीं होगा. वैसे भी फ्लाइट में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. एक बार तो एक यात्री को खाने में कॉकरोच मिला था. उसने भी सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाया था. इसके बाद संबंधित एयरलाइंस ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया था.

@British_Airways still waiting to hear from you regarding this dental implant we found in our food on flightfrom London to Dubai on Oct. 25 (we have all our teeth: it's not ours). This is appalling. I also can't get through to anyone from your call center. pic.twitter.com/Iwqd3mOylt

— Ghada (@ghadaelhoss) December 4, 2022