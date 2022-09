Accident: रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला के लिए 'सुपरहीरो' बन आया अफसर, 2 सेकेंड की देरी और चली जाती जान

Social Media: आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो जरा से आलस के चक्कर में अपनी जान को खतरे (Life In Danger) में डाल देते हैं और फिर पछताते रह जाते हैं. फिर चाहे बंद फाटक के नीचे से निकलना हो या फिर रेलवे ट्रैक के बीच से दूसरे प्लेटफॉर्म (Railway Platform) पर जाना हो. इस वीडियो में भी एक महिला को ऐसा ही कुछ करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को देखकर आप भी चौंक जाएंगे.

महिला की लापरवाही

इस वीडियो में एक महिला को प्लेटफॉर्म (Platform) के नीचे रेलवे ट्रैक पर खड़े हुए देखा जा सकता है. जैसे ही वो पटरी को पार करने के बारे में सोचती है उसे सामने से ट्रेन (Train) के आने की आवाज सुनाई देती है. हालांकि घबराहट की वजह से वो प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं चढ़ पाती. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Firozabad, UP | We spotted a woman crossing the railway line as a train neared. While I ran from one end, another railway official ran from the other. He was able to get to her just in time. She was saved: GRP Constable, Shivlal Meena pic.twitter.com/t5XwvTyajQ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 9, 2022