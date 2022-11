Weight Loss: महिला ने ऊपर नीचे के दांतों को तार से सिलवा लिया, कम खाने के लिए लिया बड़ा रिस्क

Woman Take Big Risk With Her Teeths: वजन कम करने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं और वे कई बार किसी भी हद तक गुजर जाते हैं. इसी कड़ी में एक महिला ने तो बड़ा ही विचित्र फैसला ले लिया. उसने अपना वजन कम करने के लिए जो किया वह दुनियाभर में वायरल हो गया. महिला ने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. उसने अपने दांतों को ही सिलवा लिया. सिर्फ थोड़ा सा आगे का हिस्सा खुला रखा.

बढ़े वजन के चलते परेशान

दरअसल, यह घटना दक्षिण अफ्रीका की एक महिला से जुड़ी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला का नाम अवाइवे माजोसिवे है. यह महिला अपने बढ़े हुए वजन के चलते परेशान थी. महिला की एक आदत थी कुछ ना कुछ खाते रहने की और वह हमेशा खाती रहती थी. वह अपनी इस आदत से परेशान थी. महिला ने इसके लिए कई उपाय किए लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी.

दांतों को सिलवाने का फैसला

अंत में महिला ने सोचा कि खाना कम करने किए लिए वह कुछ करेगी. जब खुद की डाइट पर महिला का कंट्रोल नहीं हुआ तो उसके अपने दांतों को सिलवाने का ही फैसला कर लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपने दांतों में स्लिमिंग तारों को लगवा लिया था. ये दातों पर लगने वाले ब्रैकेट जैसे होते हैं जो तारों से बंधे होते हैं. इन तारों को दांतों में सुराख कर के ऐसे बांधा जाता है.

आगे वाला हिस्सा ही खुला

महिला ने इन तारों को दांतों के पीछे से लगवाया और दांतों के आगे वाला हिस्सा ही खुला रखा ताकि थोड़ा ही खाना अंदर जा सके. हालांकि महिला ने इस तरीके से भी अपना 14 किलो वजन जरूर कम कर लिया लेकिन बहुत बड़ा रिस्क ले लिया. इसके चलते महिला के दांत खराब भी हो सकते थे.

