Fitness Secret: तीन पोते-पोतियों वाली इस महिला की उम्र है 52 साल, लेकिन चेहरे और फिटनेस से टीनएजर्स को भी देती हैं टक्कर

How to Keep Yourself Fit: आमतौर पर इंसान की उम्र के साथ उसका चेहरा, उसकी फिटनेस ढीली होने लगती है. चेहरे पर उम्र से जुड़े बदलाव 40 साल के बाद नजर आने लगते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद को इतना फिट रखा हुआ है कि उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि उनकी उम्र 40-50 साल से अधिक है. ऐसी ही एक महिला है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जीना स्टीवर्ट (Gina Stewart), जिन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा पाता. आइए बताते हैं जीना से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानी.

19 साल की उम्र में बन गई थीं मां

जीना ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, वह 19 साल की उम्र में मां बन गई थीं. उनके तीन बच्चे हैं. जबकि उनकी एक बेटी की आठ साल की बच्ची भी है. जीना 20 सितंबर को 52 साल की हो जाएंगी, लेकिन उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगता. वह कहती हैं कि अगर आप डेडिकेशन, जीने की चाहत और सावधानी से लाइफ को जिएं तो लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं.

हर हाल में रोज करती हैं एक्सरसाइज

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, जीना के तीन पोते-पोतियां हैं, लेकिन उन्होंने खुद को ऐसे मेंटेन कर रखा है कि उन्हें देखकर कोई इस बात पर यकीन हीं करता कि वह दादी भी बन चुकी हैं. जीना कहती हैं कि ‘मेरी कोशिश रहती है कि मैं खुद को हर हाल में रोज फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करूं. यही नहीं, मैं दूसरों को भी फिटनेस के लिए जागरूक करती हूं. मैं अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूं ताकि दूसरे लोग भी फिटनेस का राज जानें और खुद को स्वस्थ रखें.’

ऑर्गेनिक फूड्स का ही करती हैं सेवन

उन्होंने बताया कि, खुद को फिट रखने के लिए वह ऑर्गेनिक फूड्स खाती हैं. वह उन चीजों को खाने से बचती हैं, जिनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं. वह कहती हैं, उम्र बढ़ने के साथ हमारे जीने का तरीका भी बदलता जाता है और इसमें लापरवाही की जाए तो लाइफस्टाइल खराब होती है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए खानपान पर अनुशासन रखना जरूरी है.

ये है स्किन को हेल्दी रखने का सीक्रेट

जीना का कहना है कि, मैं रोजशिप ऑयल का यूज डेली करती हूं. इससे मेरी बढ़ी हुई उम्र का पता नहीं चलता. इसके अलावा मैं बोटॉक्स का भी यूज करती हूं है. इससे मेरी स्किन मॉइस्चराइज, चमकदार और ताजा रहती है. इसके अलावा वह डाइट का भी खास ख्याल रखती हैं. वह हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं. जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल दूर रहती हैं. इससे उन्हें यंग दिखने में मदद मिली है. जीना कहती हैं कि अगर किसी की डाइट सही होगी तो उसकी सेहत भी सही रहेगी. इसलिए हमेशा डाइट में लीन प्रोटीन वाले फूड्स और फल-सब्जियां जरूर शामिल करें. आखिर में वह बताती हैं कि सभी को दिन में कम से कम 2 बार ग्रीन टी जरूर पीना चाहिए.

