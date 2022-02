यूं ही कश्मीर को 'जन्नत' नहीं कहा जाता, तस्वीर देखकर खुद को यहां जाने से रोक नहीं पाएंगे आप

कश्मीर के गुलमर्ग (Kashmir’s Gulmarg) में स्थित दुनिया के सबसे बड़े इग्लू कैफे (World's Largest Igloo Cafe) ने आखिरकार मार्च महीने में सर्दियों के अंत तक विजिटर्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के गुलमर्ग में खोला गया इग्लू कैफे (Igloo Cafe) एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है. 'स्नोग्लू' (Snowglu) नाम का कैफे जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट में स्थापित किया गया है और यह 37.5 फीट लंबा और 44.5 फीट व्यास का है.

इग्लू के निर्माता सैयद वसीम शाह (Syed Wasim Shah) ने दावा किया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है. उन्होंने कहा, 'मैंने कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड में इस कॉन्सेप्ट को देखा था जहां उनके पास ऐसे होटल मौजूद थे, जोकि सोने के लिए भी आरामदायक थे. मुझे लगा कि गुलमर्ग में बहुत बर्फ है और क्यों न इस कॉन्सेप्ट को यहीं शुरू किया जाए.' उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले साल भी एक इग्लू कैफे बनाया था और दावा किया था कि यह एशिया का सबसे बड़ा कैफे है. होटल व्यवसायी शाह ने कहा, 'इस साल, मैंने दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाई 37.5 फीट और 44.5 फीट व्यास का इग्लू कैफे तैयार किया है.'

उन्होंने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness Book of World Records) के अनुसार, सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्विट्जरलैंड में है, और इसकी ऊंचाई 33.8 फीट और व्यास 42.4 फीट है. तो, यह उससे बड़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल कैफे में चार टेबल थे, और एक बार में 16 लोग खा सकते थे, लेकिन इस साल उन्होंने 10 टेबल और रखे हैं.

With a height of 37.5 ft & a diameter of 44.5 ft, 'Snowglu' is being dubbed as the world's largest igloo cafe with a seating capacity of 40 guests. Syed Wasim Shah, the creator of the igloo, claimed the structure to be the world's largest cafe of its kind. pic.twitter.com/eVUEUrdUZh

— Koshal Dar (@DarKoshal) February 7, 2022