प्यार हो तो ऐसा! वैलेंटाइन डे पर कपल ने पानी में लगाई आग, कर डाला सबसे लंबा KISS

World’s longest underwater kiss: दुनियाभर में वैलेंटाइन डे को लोगों ने अलग-अलग तरीकों से सेलिब्रेट किया. किसी ने गुलाब देकर तो कुछ ने गिफ्ट और सरप्राइज देकर अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इस मौके पर एक कपल ने ऐसा कारनामा किया कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. बेथ नील और माइल्स क्लॉटियर नाम के कपल ने पानी के अंदर सबसे लंबे समय तक किस लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस कपल का ये कारनामा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है.

इस जोड़े ने वैलेंटाइन के मौके पर मालदीव में स्थित लक्स साउथ एरी एटोल रिसॉर्ट में बने एक इन्फिनिटी पूल में 4 मिनट और 6 सेकंड तक किस किया. इसके साथ ही उन्होंने तीन मिनट और 24 सेकंड का पिछला रिकॉर्ड भऊी तोड़ दिया, जो 13 साल पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इटैलियन टीवी शो लो शो देई रिकॉर्ड पर बनाया गया था.

These lovebirds set a new underwater kiss record since their joint love was the ocean pic.twitter.com/ZF16onFfXf

— Guinness World Records (@GWR) February 14, 2023