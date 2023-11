नहीं खाया होगा ऐसा ब्लैक डायमंड सेब, सिर्फ एक पीस की कीमत है इतनी ज्यादा

Black Diamond Apple: क्या आपने कभी काले रंग का सेब खाया है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको एक ऐसा सेब दिखाते हैं जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे. इंटरनेट पर यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है. इस काले सेब का नाम ब्लैक डायमंड रखा गया है और सिर्फ एक पीस की कीमत इतनी ज्यादा है कि खाने से पहले सौ बार सोचना पड़ेगा. चलिए इसके बारे में बताते हैं कि यह चीन के तिब्बत में न्यिन्ची के पहाड़ी क्षेत्र से आता है. लेकिन क्या इस सेब को अलग करता है, इसे सोने के वजन के लायक बनाता है?

आखिर किस वजह से बदल जाता है रंग?

अलग गहरे वायलेट रंग कोई संयोग नहीं है. न्यिन्ची के ऊंचे शहर में स्थित सेब दिन के दौरान तेज पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जबकि गर्म दिनों और ठंडी रातों से भी होकर गुजरता है. तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण ही इसका रंग बदलकर काले रंग का हो जाता है. आम के पेड़ों के उलट ब्लैक डायमंड सेब को तैयार होने में कुछ महीने नहीं बल्कि दो से तीन साल तक का समय लग जाता है. पकने में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है. इन पेड़ों के तैयार होने में 8 साल या उससे अधिक का समय लग जाता है. भले ही यह थोड़ा लंबा समय है, लेकिन जब एक बार पेड़ से फल निकलते हैं तो देखने में बेहद ही सुकून लगता है.

Apples are generally red, green, yellow, but if the right geographical conditions are met, they can apparently grow dark purple, almost black, as well.

These rare apples are called Black Diamond and they are currently only grown in the mountains of Tibet. pic.twitter.com/j4XXrDlS4X

