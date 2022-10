Zee News Select: ट्रेंडिंग की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 30 October 2022

1. किली पॉल ने पहली बार अपनी आवाज में गाया बॉलीवुड गाना, वायरल हुआ वीडियो Click here to read full story

Viral Video: उन्होंने जो गाना गया है वह वायरल हो गया, इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने बड़े ही सुर से यह गाना गाया है. यह पहली बार है कि किली पॉल का लिप सिंक वाला वीडियो नहीं बल्कि खुद की आवाज का वीडियो सामने आया है.

2. लॉकर खोलते ही निकला गुस्सैल सांप, शख्स के पेट पर करने लगा अटैक लेकिन... Click here to read full story

Poisonous Snake: इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर कुछ पल के लिए आपकी भी सांसें थम सी जाएंगी. इस वीडियो (Trending Video) में एक खतरनाक सांप को शख्स पर गुस्से से अटैक करते हुए देखा जा सकता है.

3. मां के दूध को पत्थर में बदलकर बना दी ज्वेलरी, सूरत की इस महिला ने किया हैरान Click here to read full story

Mother Milk: वैसे तो विदेशों में मां के दूध से बनी ज्वेलरी का कारोबार काफी समय से हो रहा है लेकिन भारत में यह शायद पहली बार सामने आया है जब सूरत की इस महिला ने कमाल करते हुए इसे संभव बना दिया है.

4. इस गुड़िया ने कई लोगों की जिंदगी को किया बर्बाद, दुनिया की सबसे शापित Doll! Click here to read full story

Cursed Doll: मूवीज में आपने अक्सर शापित गुड़िया जैसी चीज के बारे में सुना होगा. लेकिन फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम (East Martello Museum) में वाकई में एक ऐसी शापित गुड़िया है जिसकी वजह से कई लोगों को डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा.

5. 13 हजार किलोमीटर..11 दिन नॉनस्टॉप उड़ता रहा ये पक्षी, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड Click here to read full story

Bird Flight: एक बर्ड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के जरिए इसका पता लगाया गया है. इस पक्षी को वैज्ञानिकों ने 5G सैटेलाइट टैग से अटैच किया था. पक्षी के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए अलास्का में इन्‍हें सैटेलाइट टैग से अचैट किया गया था.

6. रहस्यमयी है भारत का यह कुंड, ताली बजाने पर होता है चमत्कार; नहाने से पूरी होती हैं मन्नतें Click here to read full story

Mysterious Places: यह दुनिया अपने में कई रहस्य समेटे हुए है. इनमें से कई रहस्य ऐसे हैं, जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है. भारत में भी एक ऐसा ही रहस्यमयी कुंड है, जिसके बारे में वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं.

7. जंगल में छिपा बैठा है खतरनाक बाघ, 15 सेकेंड में ढूंढ निकालने वाला कहलाएगा Genius! Click here to read full story

Viral Puzzle: इंटरनेट पर एक बड़ा ही मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों का ध्यान (Attention) अपनी तरफ खींच रहा है. इस फोटो में आपको एक बाघ (Tiger) को ढूंढ निकालना है और आपके पास केवल 15 सेकेंड हैं.

8. फ्लाइट में बैठे यात्री ने एयर होस्टेज की बना दी पेंटिंग, जब उसे दिखाया तो... Click here to read full story

Viral Video: यह बड़ा ही क्यूट वीडियो है क्योंकि इसमें दिख रहा है कि बंदे ने बेहद मस्त अंदाज में यह स्केच बना दिया और उसे गिफ्ट भी कर दिया. जैसे ही उसे अपना स्केच मिला वह चौंक गई लेकिन बाद में वह काफी खुश नजर आई.

9. यहां खुद मछली पकड़िए..खुद ही डिश बनाइए, ये है दुनिया का सबसे अनोखा होटल Click here to read full story

Self Fishing Resaurant: इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा कि कैसे यहां लोग खुद मछली पकड़ते हैं और कैसे इसे पकड़कर ले जा रहे हैं. रेस्त्रां का किचन वाला इलाका भी वीडियो में दिखाया गया है.

10. सात साल की बच्ची ने पहली बार सुनी आवाज, कान में मशीन लगाते ही निकले आंसू Click here to read full story

Ear Machine: इसका एक बड़ा ही भावुक वीडियो सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि बच्ची जैसे ही वह मशीन कान में लगाती है उसे सुनाई देने लगता है. इसके बाद बगल में खड़े डॉक्टर ने ताली बजाई तो बच्ची उसे भी देखने लगी.

