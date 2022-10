Air Hostess: फ्लाइट में बैठे यात्री ने एयर होस्टेज की बना दी पेंटिंग, जब उसे दिखाया तो...

Sketches Of Air Hostess By Passenger In Flight: वैसे तो फ्लाइट के अंदर से तमाम वीडियोज सामने आते रहते हैं. कई बार यात्रियों के लड़ने झगड़ने के मामले तो कई बार अन्य किसी घटनाओं की वजह से फ्लाइट के अंदर के मामले दुनियाभर में वायरल हो जाते हैं. इसी कड़ी में एक बेहद क्यूट वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा यही कि एक यात्री ने ऐसा कमाल कर दिया कि एक एयर होस्टेज काफी खुश हो गई.

स्केच आर्टिस्ट बैठा हुआ था

दरअसल, यह घटना जापानी एयरलाइंस की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फ्लाइट यहां के एक शहर से दूसरे शहर में जा रही थी. इसी बीच एक एयर होस्टेज लोगों को खाने पीने की चीजें पूछने और सर्व करने के लिए उनके पास जाती है. इसी बीच वह एयर होस्टेज वहां भी पहुंच गई जहां एक स्केच आर्टिस्ट बैठा हुआ था.

मजे की बात यह है कि शायद किसी को नहीं मालूम था कि यह शख्स स्केच आर्टिस्ट है. एयर होस्टेज वहां से आगे बढ़ी तो थोड़ी ही देर में उस आर्टिस्ट ने एयर होस्टेज को एकदम -पन्ने पर उतार दिया. उसने एयर होस्टेज का वही चित्र उस पर बनाया जिस अंदाज में वह उसके सामने आई थी. इसके बाद उसने इसे पेन्सिल से और सही बनाकर उसके सामने पेश करने का प्लान बनाया.

जैसे ही वह आर्टिस्ट उस एयर होस्टेज के पास पहुंचा तो उसे लगा कि यह यात्री शायद किसी काम से आया होगा लेकिन जब उसने अपने हाथ में लिया हुआ पन्ना दिखाया तो एयर होस्टेज खुशी से चिल्ला उठी. वह खुश हो गई और इसके बदले उस आर्टिस्ट को एयर होस्टेज ने उसे थैंकयू कार्ड दिया और उस पर कुछ शब्द लिखे.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर