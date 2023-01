Taliban Vs Pakistan: तालिबान को PAK से खतरा? अफगानिस्तान की वो बात जो लोगों को हजम नहीं हो रही

Afghan Taliban Reports Threat From Pakistan: अफगानिस्तान (Afghanistan) में राज कर रहे तालिबान ने पहली बार खुद को पाकिस्तान (PAK) से खतरा होने की बात की है. अब इस खबर पर पूरी दुनिया को इसलिए हैरानी हो रही है कि क्योंकि यही तालिबान 2001-2021 तक पाकिस्तान को अपने लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना मानता था. एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट यानी स्वतंत्र पत्रकार बिलाल सरवरी ने अफगान सरकार के एक आंतरिक ज्ञापन का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा की है.

आईएसकेपी के जमावड़े की चेतावनी

सरवरी ने कहा, 'तालिबान के एक लीक हुए आंतरिक ज्ञापन में पाकिस्तान के कबायली इलाके के अंदर एक ISKP (इस्लामिक स्टेट-खुरासान प्रांत) प्रशिक्षण शिविर की रिपोर्ट दी गई है. पाकिस्तान की ओर से लोगर प्रांत में आईएसकेपी के बड़े जमावड़े की चेतावनी दी गई है.' उन्होंने कहा कि यह कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है, जिसमें पहली बार तालिबान ने पाकिस्तान से खतरा होने की सूचना दी है, जो कभी उनकी सुरक्षित पनाहगाह होती थी. आपको बताते चलें कि लोगर अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित 34 प्रांतों में से एक अहम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है.

ट्विटर पर साझा की जानकारी

सरवरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे हुक्मरानों को सता रहे खतरे की जानकारी साझा की है.

#AFG A leaked Taliban internal memo reports of a ISKP training camp inside Pak’s tribal area&warns of ISKP massing from Pak into Logar.This is an interesting twist in the story with first time Taliban reports of threats from where they once had their safe havens from 2002-2021. pic.twitter.com/sPbcGFIzXL

— BILAL SARWARY (@bsarwary) January 16, 2023