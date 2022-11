China Robot Dog: आसमान से उतरता है यह 'डॉग', दुश्मनों पर कर सकता है 'फायरिंग', चीन ने साइंस में फिर किया कमाल...

China Latest Technology: चीन साइंस और टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुका है. आर्टिफिशियल सूरज से लेकर बंदरों को अंतरिक्ष पर भेजने तक वह ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके बारे कल्पना नहीं की जा सकती. इसी कड़ी में चीन ने एक और चौंकाने वाला चीज बनाई है, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा. हाल ही में चीन ने उस प्रोडक्ट से पर्दा हटाया और पूरी दुनिया के सामने उसे प्रदर्शित किया है. दरअसल, यह खास चीज एक रोबोट डॉग है औऱ इस रोबोट डॉग पर मशीन गन भी लगाया गया है. चीन ने पिछले दिनों इसे लेकर एक वीडियो जारी किया जो प्रोडक्ट की वजह से तेजी से वायरल हो रहा है.

पिछले दिनों जारी हुआ वीडियो

केस्ट्रेल डिफेंस के एक वेरीफाईड सोशल मीडिया अकाउंट ने चीन के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो (Weibo) पर इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया था. इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक ड्रोन अचानक आता है औऱ बिल्डिंग की छत पर कुत्ते की तरह दिखने वाले रोबोट को उतारकर चला जाता है. इस रोबोट की पीठ पर बंदूक लगी हुई है. जो रोटेट भी होती है.

China has demonstrated a robot dog that is mounted with a machine gun and can be deployed via a drone. The demonstration was made by a Chinese defence company Kestrel Defense Blood-Wing. pic.twitter.com/Gpf7m5OBKr

— Alena Popova (@alenapopova) October 28, 2022