China Taiwan Conflict: ताइवान पर आक्रमण करने वाला है चीन? शीर्ष जनरलों के ऑडियो लीक से गहरे राज का पता चला

China Taiwan Conflict Latest Update: ताइवान पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है. जिसके चलते चीन और ताइवान के बीच संबंध और खराब होता जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो चीन के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने एक लीक ऑडियो क्लिप जारी किया है. जिसमें दावा किया गया है कि चीन ताइवान पर हमले की योजना बना सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लीक ऑडियो क्लिप में चीन के शीर्ष सैन्य जनरल को ताइवान में युद्ध के संबंध में अपनी रणनीति बनाते हुए सुना जा सकता है. मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा जारी किया गया ऑडियो क्लिप 57 मिनट का है. ऑडियो क्लिप में चीन के शीर्ष युद्ध जनरल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ताइवान में युद्ध कैसे छेड़ा जाए और इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए.

चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को जमीनी हमले की योजना का जिक्र करते सुना जा सकता है. साइबर हमले की रणनीति भी बनाई गई है. इसके अलावा दुनिया भर की सरकारों और संस्थानों में चीन द्वारा रखे गए नागरिकों को सक्रिय करने की भी बात चल रही है.

एक्टिविस्ट जेनिफर ज़ेंग ने एक ट्वीट में दावा किया है कि पहली बार चीनी जनरलों की एक टॉप सीक्रेट मीटिंग की रिकॉर्डिंग लीक हुई है. इसके लिए एक लेफ्टिनेंट जनरल और तीन मेजर जनरलों को मौत की सजा सुनाई गई है. कई अन्य अधिकारियों को जेल भेजा गया है. यह ऑडियो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) में विद्रोह का सबसे बड़ा सबूत है.

Full vid of explosive leak of PLA's #War Mobilization Meeting

4 generals executed, many arrested after this file was exposed. This is said to be the biggest proactive rebellion from inside the #CCP's army!

The entire should be concerned. https://t.co/yc9KLVzsxq

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 22, 2022