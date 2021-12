दुनिया को फिर बड़े संकट में धकेलना चाहता है चीन, इस कदम से जाहिर किए मंसूबे

ताइपे: चीन (China) अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. वो लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है. इसी हफ्ते उसकी एक पनडुब्बी (Chinese submarine) को ताइवान स्ट्रेट (Taiwan Strait) में देखा गया है. डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं. उनका कहना है कि इस संकीर्ण जलमार्ग में सैन्य जहाजों की लगातार उपस्थिति भीषण संघर्ष का कारण बन सकती है.

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, पनडुब्बी विशेषज्ञ एच.आई. सटन (H.I, Sutton) ने ओपन सोर्स यूरोपीय सैटेलाइट इमेजरी सर्विस, सेंटिनल -2 से ली गई एक तस्वीर में चाइनीज टाइप -94 परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की पहचान की है, जो ताइवान स्ट्रेट (Taiwan Strait) से गुजर रही थी. एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन और ताइवान को विभाजित करने वाले इस जलमार्ग में सैन्य जहाजों की बढ़ती उपस्थिति भीषण संघर्ष की वजह बन सकती है.

BREAKING, new #OSINT, Chinese Navy (PLAN) missile submarine in Taiwan Strait, see https://t.co/jd84G5TT24 pic.twitter.com/AKDHtdDUfJ

— H I Sutton (@CovertShores) November 29, 2021