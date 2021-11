PAK: नवाज शरीफ को किसके इशारे पर हुई थी जेल? खुल गया बड़ा राज

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) में एक वायरल ऑडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है. ये ऑडियो पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार (Saqib Nisar) का बताया जा रहा है, जिसमें वो नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज (Nawaz Sharif & Maryam Nawaz) को जेल में डालने का आदेश देते सुनाई दे रहे हैं. साकिब निसार ने अपनी बातचीत में ‘इंस्टीट्यूशन’ शब्द का इस्तेमाल किया है. पाक में सेना और ISI को इस नाम से संबोधित किया जाता है. इससे साफ होता है कि सेना के इशारे पर ही नवाज शरीफ को जेल हुई थी. हालांकि, वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकी है. वहीं, पूर्व चीफ जस्टिस का कहना है कि ऑडियो से छेड़छाड़ की गई है.

‘ट्रिब्यूनल’ की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार (Saqib Nisar) ने वायरल ऑडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे मनगढ़ंत और तथ्यों से विपरीत करार दिया है. उन्होंने कहा है कि मैंने ऑडियो सुना है और ये पूरी तरह फेक है. इससे पहले, पाकिस्तानी खोजी वेबसाइट ‘फैक्ट फोकस’ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसे यह ऑडियो करीब दो महीने पहले मिला था. साइट ने दावा किया कि इस ऑडियो की मल्टीमीडिया फोरेंसिक में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख अमेरिकी फर्म गैरेट डिस्कवरी से जांच करवाई गई है.

#FactFocus Exclusive :

Saqib Nisar, the Chief Justice of Pakistan, ordered to sentence Nawaz Sharif and Maryam Nawaz as "institutions" wanted to bring Imran Khan to power.

Fact Focus Youtube Video Linkhttps://t.co/AQZW3s5R3Z pic.twitter.com/oPFdTGt8S1

