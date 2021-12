CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर PAK के पूर्व मंत्री ने की 'बिना सिरपैर' की बात

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक (Rehman Malik) ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) के हेलीकॉप्टर क्रैश को साजिश करार दिया है. हालांकि, अपनी इस थ्योरी के पीछे उन्होंने जो कारण गिनाए हैं, उसे सुनने के बाद उनकी ‘समझ’ का अंदाजा बखूबी हो जाता है. मलिक का कहना है कि इस दुर्घटना में तमिल टाइगर्स का हाथ हो सकता है और इसके लिए भारतीय सेना के आंतरिक मतभेद भी जिम्मेदार हैं.

एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पूर्व मंत्री और सांसद रहमान मलिक (Rehman Malik) ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति में सिर्फ अजीत डोभाल ही नहीं, बल्कि जनरल रावत (General Bipin Rawat) का भी रोल था. बहुत से मुल्कों के साथ बैकडोर चैनल पर कोई काम करता था तो वे बिपिन साहब करते थे. मलिक ने हादसे को साजिश करार देते हुए कहा कि इसके पीछे तमिलनाडु का हाथ हो सकता है. मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का उदाहरण देते हुए कहा कि राजीव की हत्या भी तमिलनाडु में हुई थी और CDS का हेलीकॉप्टर भी वहीं क्रैश हुआ.

"Plan banaya gaya Tamil Nadus k sath." There are conspiracy theories and then there's this. pic.twitter.com/aDafFiMR06

— Naila Inayat (@nailainayat) December 13, 2021