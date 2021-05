पाकिस्तान: हिंदू लड़की प्रियंका ने पूछा, कोरोना पीड़ित हिंदुस्तान के समर्थन में लगा सकती हूं तिरंगा? कट्टरपंथियों ने निशाने पर लिया

कराची: भारत देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है. इस बीच पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की एक युवती प्रियंका ने ट्विटर पर पूछ लिया कि क्या वो कोरोना पीड़ित हिंदुस्तान के समर्थन में तिरंगे को अपने नाम के सामने जोड़ सकती है? उसका इतना पूछना भर था कि वो पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई.

पाकिस्तान की प्रियंका देवी ने ट्वीट किया, 'जैसा कि भारत मुश्किल में है, क्या सिर्फ एकजुटता जाहिर करने लिए मैं अपने नाम के आगे भारतीय झंडा लगा सकती हूं.? बस पूछ भर रही हूं.' इसका लोगों ने तीखा विरोध किया.

As India is having tough time, what If I add an Indian flag next to my name only in solidarity with them? #JustAsking

Do whatever you want.

प्रियंका ने इजरायल फिलीस्तीन मुद्दे पर लिखा कि वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी की हालत से कहीं ज्यादा वाकिफ हैं. चूंकि वो खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं.

No one can feel them more than Pakistani minorities. Mind it!

We minorities are sufferers and only we know what suffering is.

Next time, Before commenting 1000s of comments try to understand the context. https://t.co/zUI54CIbV1

— ᴘʀɪʏᴀɴᴋᴀ (@PriyankaDeviiii) May 23, 2021