Imran Khan Arrest: इमरान के समर्थकों ने लाहौर कॉर्प्स कमांडर के घर बोला धावा, लूटा मटन कोरमा और मोर, देखें- VIDEO

Imran Khan Arrest: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने लाहौर कैंट स्थित कॉर्प्स कमांडर्स हाउस के घर पर धावा बोल दिया. हिंसक प्रदर्शनों के बीच इमरान के समर्थकों ने कमांडर के आवास पर जमकर बवाल काटा. बवाल के कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें जली हुई इमारतें, जले वाहन और हिंसा देखी जा सकती है.

कमांडरों के घर में घुसे प्रदर्शनकारियों को एक वायरल वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है, "कहा था इमरान खान को ना छेड़ना". उन्हें कोर कमांडरों के घर के बाहर सुरक्षाकर्मियों से धक्का-मुक्की करते भी देखा गया.

एक वीडियो में लोग मटन कोरमा, केचप, सलाद आदि खाने की चीजें चुराकर घरों से बाहर निकलते दिख रहे हैं. एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति मोर के साथ दिख रहा है, जिसके कैप्शन में दावा किया गया है कि पक्षी भी चोरी हो गया.

वीडियो यहां देखें:

Pakistani to ekdam next level loot macha rahe hai pic.twitter.com/SlJ3wzkqvx May 10, 2023

Imran Khan supporters have broken into the Corps Commander’s home in Lahore. pic.twitter.com/7x66oYuKrP May 9, 2023

This PTI worker stole a peacock from the residence of Lahore corps commander. pic.twitter.com/03KWxgy12K May 9, 2023

Peacocks stolen by a mob from the residence of Pakistan Army’s Corps Commander in Lahore. You heard that right. pic.twitter.com/eyxi5iKgG9 May 9, 2023

स्थानीय मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि क्वेटा में एक विरोध रैली में गोलीबारी की घटना में एक पीटीआई कार्यकर्ता की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने मुख्य क्वेटा एयरपोर्ट रोड को जाम कर दिया था.

अधिकारियों ने देश भर में मोबाइल डेटा सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है, इस बीच ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक बाधित रहे. मीडिया संस्थानों ने हिंसा की हल्की-फुल्की कवरेज की.

पुलिस ने बुधवार को कहा कि विरोध प्रदर्शनों के बाद से देश के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पाकिस्तान के पंजाब में लगभग 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा, "पुलिस टीमों ने पूरे प्रांत से 945 कानून तोड़ने वालों और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया." उन्होंने कहा कि हिंसा में 130 अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)