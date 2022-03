अचानक हिन्दुस्तान के फैन क्यों बन गए इमरान खान? बोले- आज भारत को करता हूं सेल्यूट

India-Pakistan: भारत को दिन-रात कोसने वाले पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम इमरान खान (Imran Khan) अचानक हिंदुस्तान के सबसे बड़े फैन बन गए हैं. उन्होंने रविवार को एक जनसभा में खुलकर भारत की तारीफ करते हुए उसे सैल्यूट भी किया. इमरान खान के इस बदले अंदाज को देखकर हर कोई हैरान रह गया.

रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम इमरान खान (Imran Khan) रविवार को खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद जिले में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इसी जनसभा में इमरान खान ने भारत की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि भारत की विदेश उसके अपने लोगों के लिए है.

इमरान खान (Imran Khan) ने रैली में कहा, 'मैं आज भारत को सलाम करता हूं. इन्होंने हमेशा एक आजाद विदेश नीति का पालन किया है. आज भारत का अमेरिका के साथ क्वाड में गठबंधन है और रूस से तेल भी खरीद रहा है जबकि प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि भारत की नीति अपने लोगों के लिए है.'

I salute India for pursuing an independent foreign policy always, today India is an ally of USA and Russia at the same time: PM Imran Khan pic.twitter.com/hJZcfMQRan

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) March 20, 2022