नई दिल्‍ली : भारत और पाकिस्तान के बीच बुधवार को हवाई संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान को हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी जल्‍द स्‍वदेशी वापसी हो सकती है. इसके लिए भारत सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्‍तान स्थित भारतीय उच्‍चायोग ने पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय को एक डेमार्श (एक राजनीतिक कदम या पहल) सौंपा है, ताकि विंग कमांडर अभिनंदन की जल्‍द सुरक्षित वापसी हो सके. एक ऐसा ही डेमार्श नई दिल्‍ली स्थित पाकिस्‍तान के कार्यकारी उच्‍चायुक्‍त को भी सौंपा गया है. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से यह जानकारी मिली है.

सूत्रों के अनुसार, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर की जल्‍द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत और पाकिस्‍तानी विदेश मंत्रालय के बीच शीर्ष स्‍तर पर वार्ता चल रही है.

Sources: Indian High Commission in Pakistan last evening gave a demarche to Pakistan Ministry of Foreign Affairs for immediate and safe return of Wing Commander Abhinandan. Similar Demarche was given to Pakistan's acting High Commissioner in New Delhi yesterday. pic.twitter.com/OSznWFajGB

