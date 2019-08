नई दिल्ली: एलओसी पर पाकिस्तान (Pakistan) द्वारा घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना (Indian Army) ने शनिवार को पाकिस्तानी बैट (बॉर्डर एक्शन टीम) के 7 लड़ाकों को ढेर कर दिया था. इसके बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने इस घटना की जानकारी मिलने के बाद रविवार को इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSC) की आपात बैठक बुलाई. इसके बाद इमरान खान ने कई सिलसिलेवार ट्वीट किये. इन ट्वीट से इमरान खान का डर साफ नजर आ रहा है. अब इमरान खान भारतीय सेना की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों के मारे जाने की बात कर रहे हैं.

I condemn India's attack across LOC on innocent civilians & it's use of cluster munitions in violation of int humanitarian law and it's own commitments under the 1983 Convention on Certain Conventional Weapons. UNSC must take note of this international threat to peace & security. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 4, 2019

दरअसल, भारतीय सेना नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ रोकने की कोशिशों के चलते पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है. जवाबी कार्रवाई से डरकर पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के अधिकारी को तलब किया और भारत की गोलीबारी में उसके दो नागरिकों की कथित रूप से मौत की बात कही.

वहीं, इमरान खान ने रोना रोते हुए ट्वीट कर कहा है कि एलओसी के पार निर्दोष नागरिकों पर हुए भारत के हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं. पाकिस्तान के पीएम ने दावा किया कि भारतीय सेना ने सीमा पर क्लस्टर बम का उपयोग किया है. इमरान को मानवता की भी याद आई और उन्होंने कहा कि 1983 कन्वेंशन के मानवतावादी कानून का उल्लंघन करते हुए भारत ने यह कार्रवाई की है. UNSC को शांति और सुरक्षा के लिए इस अंतरराष्ट्रीय खतरे पर ध्यान देना चाहिए. बता दें कि पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भारतीय सेना की गोलीबारी से उनके आम नागरिकों की मौत हुई है.

It is time to end the long night of suffering for the people of Occupied Kashmir. They must be allowed to exercise their right to self determination according to UN SC resolutions.The only road to peace & security in South Asia runs through a peaceful & just settlement of Kashmir — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 4, 2019

इमरान खान इतने पर ही नहीं रुके और उन्होंने कश्मीर राग भी अलापना शुरु कर दिया. इमरान ने कहा कि यह कश्मीर के लोगों के दुख की रात को समाप्त करने का समय है. खान ने कहा कि कश्मीर के लोगों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार अपने अधिकारों के प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा का एकमात्र रास्ता कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण निस्तारण है.

President Trump offered to mediate on Kashmir. This is the time to do so as situation deteriorates there and along the LOC with new aggressive actions being taken by Indian occupation forces. This has the potential to blow up into a regional crisis. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 4, 2019

इमरान ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता करने की पेशकश की थी. यह ऐसा करने का सही समय है क्योंकि कश्मीर स्थिति बिगड़ गई हैं.