सोशल मीडिया पर वायरल हुई पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ की तस्वीर

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह और राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ये तस्वीर पहले उनकी पार्टी के ट्विंटर हैंडल से शेयर की गई थी, लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट कर दिया. जिसके बाद लोगों ने ट्विटर पर जमकर तंज कसे. हालांकि कुछ लोगों ने मुशर्रफ की तारीफ भी की है.

वायरल हुई तस्वीर

पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने मुशर्रफ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'आपकी अच्छी सेहत के लिए कामना राष्ट्रपति महोदय. आपको मुस्कुराते देखकर अच्छा लगा. आपने पूरी जिंदगी पाकिस्तान के लड़ाई लड़ी है. आपके लिए प्रार्थना और शुभकामनाएं.'

Wishing you best of health Mr President good to see you smiling you have fought for Pakistan all your life prayers and best wishes.... ⁦@P_Musharraf⁩ pic.twitter.com/zUk6JiNgim — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 1, 2021

लोगों ने कसे तंज

परवेज मुशर्रफ इस तस्वीर में बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं. वो दुबई में रहकर इलाज करा रहे हैं. लेकिन मुशर्रफ को इस हाल में देख कर लोगों ने उन्हें उनके पुराने दिन याद दिलाए और कहा कि हर एक तानाशाह का आखिरी वक्त में यही हाल होता है. कुछ ट्वीट्स देखें...

"Fought for Pakistan" ? By inviting foreign forces to bomb territory & abduct citizens even women? Seriously, which kind of soldier allows or invites foreign forces to do such things on own soil with own citizens? Only a traitor kind can do such things. @PTIofficial @InsafPK — SyedFaisal (@faisalrahman36) March 1, 2021

A democratically elected minister is wishing birthday to a tyrant who was responsible for turmoil and who couped us. Strange. — Ayisha Hanif (@AyishaHanif) March 1, 2021

Of course he fought for Pakistan, but at the end, he played such atrocious act, that plunged Pakistan in a long-lasting quagmire. — Kumrat Valley (@kumratvalley) March 1, 2021

विशेष अदालत ने सुनाई है फांसी की सजा

बता दें कि साल 2019 के दिसंबर महीने में पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व सैन्य प्रमुख को देशद्रोह के मामले में दोषी करार देकर मौत की सजा थी. मामले की सुनवाई शुरू होने के छह साल बाद मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई गई. 3 नवंबर, 2007 में संविधान रद्द कर पूर्व राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था, जिसपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग - नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने मामला दर्ज किया था. पूर्व सैन्य प्रमुख फिलहाल दुबई में हैं. और तबियत बिगड़ने के बाद से वे अस्पताल में भर्ती हैं.