Pakistan: शहबाज-मरयम की बातचीत का ऑडियो लीक, भारत का जिक्र कर PAK पीएम ने कहा..

Shahbaz-Maryam Conversation Audio leak: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पार्टी के कुछ नेताओं की बातचीत का ऑडियो लीक हुआ है. इस लीक ऑडियो में शहबाज शरीफ अपनी भतीजी और पार्टी की उपाध्यक्ष मरयम नवाज से भी बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं. शहबाज और उनके सरकारी अधिकारी के बीच लीक हुई बातचीत से पता चलता है कि पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने प्रधानमंत्री से अपने दामाद के लिए भारत से आयात किए जाने वाले बिजली संयंत्र के लिए मशीनरी मांगी थी. कथित टेप को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, क्लिप में मरयम नवाज के दामाद के बारे में चर्चा है.

मरयम के दामाद को लेकर बातचीत

दो मिनट से अधिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लिप में कथित रूप से शहबाज शरीफ को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मरयम नवाज शरीफ ने उन्हें अपने दामाद राहील को मशीनरी के आयात के लिए सुविधा देने के लिए कहा था. पाकिस्तान सरकार के नेताओं की कथित बातचीत की और ऑडियो क्लिप रविवार को सामने आईं, जिससे महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा और वहां हुई बैठकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

इमरान के नेताओं को लेकर भी हुई बात

स्पष्ट रूप से एक क्लिप में कड़ी सुरक्षा वाले पीएम हाउस में सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के कई वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बातचीत सुनाई देती है. इसमें गृह मंत्री राणा सनाउल्ला, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, कानून मंत्री आजम तरार और आर्थिक मामलों के मंत्री अयाज सादिक को वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल की किस्मत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों के नेशनल असेंबली से इस्तीफे के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है.

मरयम नवाज ने क्या कहा?

वहीं, एक अन्य ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरयम नवाज और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच वित्त मंत्री इस्माइल के बारे में बातचीत होती सुनाई देती है. तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की बेटी मरयम का सरकार में काफी प्रभाव है और वह इस्माइल की आलोचक हैं. मरयम को इसमें यह कहते सुना जा सकता है, 'वह (इस्माइल) जिम्मेदारी नहीं लेता है... टीवी पर अजीब चीजें कहता है, जिसके लिए लोग उसका मजाक उड़ाते हैं....’

'अंकल, उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है’

बीच में, प्रधानमंत्री शहबाज की आवाज सुनाई देती है. मरयम यह कहती सुनाई देती हैं, 'अंकल, उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है.’ इसके साथ ही वह पीएमएल-एन के दिग्गज इशाक डार की वापसी की कामना करती हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए अगले सप्ताह वापस आने के लिए कहा गया है. दोनों क्लिप से पहले आई एक क्लिप में प्रधानमंत्री शहबाज और एक अज्ञात अधिकारी मरयम की इस इच्छा के बारे में बात करते सुनाई देते हैं कि उनके एक रिश्तेदार को भारत से कुछ मशीन आयात करने की अनुमति दी जाए.

Conversation amongst Azam Tarrar, Rana Sanaullah, Ayaz Sadiq, Kh Asif and PM on PTI resignations https://t.co/6t3Ldozr2R

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) September 25, 2022